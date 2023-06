Milan | Maldini via | addio è ufficiale

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) – Paolonon è più il direttore tecnico del. Ad annunciarlo ufficialmente è lo stesso club rossonero con una nota sul proprio sito: “ACannuncia che Paoloconclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno delin Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all’Amministratore Delegato”. L'articolo proviene da Italia Sera.

