Malamovida nel Centro Storico di Roma | comitati pronti a fare causa al Campidoglio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 giugno 2023) Arriva l’Estate 2023, con ildiche potrebbe vedere precipitare la sicurezza interna con l’incremento della movida. O meglio della, considerato come ai giovanini si aggiungeranno anche quei turisti che, in visita nella Capitale, magari si lasceranno andare ad atteggiamenti “oltre le righe” in balia dell’alcol a basso costo o addirittura droghe di vario tipo. Ilin balia del degrado dellaChi potrebbe risentire della situazione di degrado urbano, a oggi, sono soprattutto i quartieri delcapitolino. Su tutti, le realtà del Rione Monti, Trastevere, Testaccio e Campo de’ Fiori, dove ogni sera migliaia di ragazzi si riuniscono per la movidana. ...