Madonna e Sam Smith anticipano alcune strofe di Vulgar | in uscita il 9 giugno 2023

(Di martedì 6 giugno 2023) La regina del pop e la voce di I’m Not The Only One si preparano per debuttare con un nuovo brano pop dance, condividendo in anteprima su TikTokdel pezzo. L'articolo proviene da DireDonna.

Le foto che hanno cominciate a circolare in rete, infatti, mostravano l'attore di I Amintento ... Celebre anche per le sue relazioni con, Robin Wright e Charlize Theron, si è spesso ...... bitch, and say our fucking names Vulgar: la traduzione della canzone diSmith Volgare Mm Parla, puttana, e dì i nostri fottuti nomi SonoSembro vestito per uccidere, amo ...Il giorno dopo, premio Grammy alla mano,sono entrati in studio per registrare un nuovo duetto. Il risultato è "Vulgar". Prodotto da ILYA per MXM Productions, Cirkut, Ryan Tedder, Omer ...

“Vulgar”: il testo, la traduzione e il significato della nuova canzone di Madonna e Sam Smith Radio Deejay

La regina del pop e il cantautore britannico collaborano per la prima volta in un duetto attesissimo. "Vulgar" sfida le norme sociali: controverso è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...