VIDEO – Udinese-Juventus 0-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di lunedì 5 giugno 2023), matchtrentottesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo ilcon i gol e gligiocata alla Dacia Arena di Udine. ATTESA PER L’UEFA –0-1 nella trentottesima giornata diA. Lafinisce al settimo posto, ufficiosamente ha l’UEFA Europa Conference League come coppa europea nella prossima stagione ma deve capire se arriverà la squalifica dell’UEFA. Dopo mezz’ora angolo da destra, sponda di Arkadiusz Milik e Leonardo Bonucci di testa prende la traversa.graziata anche all’ora di gioco, quando Adrien Rabiot liberato in area sulla destra calcia ...