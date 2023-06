Succession | la recensione del finale | le divinità non hanno mai trattato bene i propri figli

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ladell'attodella quarta e ultima stagione di, la miglior serie HBO degli ultimi anni: la caduta del re farlocco, l'elezione del degno erede e il trionfo delle colpe di papà Logan. A ben guardare la quarta ed ultima stagione di, con tutta probabilità la serie HBO migliore degli ultimi dieci anni (e una delle più belle in generale), terminata la scorsa settimana nella sua versione sottotitolata e disponibile da stasera su Sky Italia e NOW nella sua versione doppiata, è la più ordinata dell'intero show. Jesse Armstrong ha sempre deciso di raccontare la storia della famiglia Roy per micro e macroeventi, scegliendo così di non soffermarsi mai sulla quotidianità dei suoi personaggi, ma lasciando allo spettatore solo la possibilità di immaginarli lontano dal crudele gioco al massacro ...