(Di lunedì 5 giugno 2023) L'Ucraina ha creato unadie simpatizzanti all'interno dellache lavorano per compieredicontro obiettivi russi. E ha iniziato a fornire loro droni per organizzare ...

L'Ucraina ha creato unadie simpatizzanti all'interno della Russia che lavorano per compiere atti di sabotaggio contro obiettivi russi. E ha iniziato a fornire loro droni per organizzare attacchi. Lo riporta la ...Glidel distretto di polizia di San Basilio continuano a garantire la sicurezza in tutta l'... Il presidente del IV municipio Massimiliano Umberto ha attivato und'assistenza per tutti gli ...... aggiungendo che gliitaliani e israeliani a bordo potrebbero aver monitorato gli accordi di ... l 'intelligence turca scopre unadi spionaggio israeliana che opera contro obiettivi iraniani ...

Ucraina, "Kiev coltiva rete agenti e sabotatori in Russia e fornisce ... Adnkronos

(Adnkronos) – L’Ucraina ha coltivato una rete di agenti e simpatizzanti all’interno della Russia, li ha addestrati ad azioni di sabotaggio contro obiettivi russi ed ha iniziato a fornire loro droni pe ...L'Ucraina ha creato una rete di agenti e simpatizzanti all'interno della Russia, addestrandoli per condurre azioni di sabotaggio contro obiettivi russi e fornendo loro droni per gli attacchi.