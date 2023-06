Stankovic | «Questa sarà l’ultima panchina con la Samp»

(Di domenica 4 giugno 2023) Prima delpartita di campionato contro il Napoli, il tecnico delladoria Dejanha parlato ai microfoni di Dazn.ha rivelato che quella di oggila sua ultima partita da allenatore delladoria: «con la. La prossima stagione non ci sarò. E’ stata una stagione molto dura da affrontare, da qualsiasi punto di vista. Le mie emozioni sono divise in due: da una parta c’è la decisione della società. Ho parlato col presidente Lanna due giorni fa che loro dovevano prendere una scelta: o provare a salvare ladoria di non andare in B o provare di salvare la società. Giustamente hanno scelto di salvare la società e io ...

... contro il Napoli l'ultima panchina in blucerchiato per l'allenatore serbo Dejanha parlato così a Dazn prima di Napoli - Sampdoria. LE PAROLE - "sarà l'ultima panchina. La prossima ...Il vero artefice divittoria, l'architetto di una squadra che ha impressionato, in Italia e ... Di contro, i blucerchiati di Dejansalutano mestamente il massimo campionato dopo una ...Commenta per primo Di seguito, ecco le scelte ufficiali di Spalletti eper Napoli - Sampdoria, match valido per l'ultima giornata diSerie A. NAPOLI (4 - 3 - 3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, ...

Stankovic annuncia: “Questa sarà l’ultima panchina con la Samp. La prossima stagione non ci sarò” SOS Fanta

Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita con il Napoli: "Questa sarà l'ultima panchina con la Samp.Ai microfoni di DAZN, Dejan Stankovic ha annunciato che lascerà la Sampdoria dopo la partita col Napoli: “ Questa sarà l’ultima panchina. La prossima stagione non ci sarò. È stata una stagione molto d ...