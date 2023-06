(Di domenica 4 giugno 2023) Ecco come i tifosi rossoneri vivono suil'addio aldi Zlatan, che ha salutato il Diavolo dopo la gara col Verona

Voglio diredal profondo del cuore a voi tifosi. Mi avete accolto a braccia aperte, ... Forza, arrivederci'.- Verona Ilchiude il proprio campionato battendo il Verona e costringendolo allo ... A San Siro finisce 3 - 1alla decisiva doppietta di Leao, dopo che Faraoni era riuscito a ...per tutto.ma ildeve andare avanti". E c'è anche chi fa sapere che non lo rimpiangerà: "Solo l'infermeria, ormai, sentirà la sua mancanza". La partita: delusione per la "fatal Milano" a ...

Milan, grazie Ibrahimovic: la diretta sui social | LIVEBLOG Pianeta Milan

La squadra scaligera e quella ligure si giocheranno la salvezza in uno scontro al cardiopalma. Ci sarà una gara di spareggio.Si chiude ufficialmente la stagione regolare di Serie A. Milan e Roma battono Verona e Spezia, che si giocheranno tutto nello spareggio salvezza. I rossoneri vincono 3-1 a San Siro mentre i gialloross ...