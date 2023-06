PL Open | Potenza-Oliveira la finale del torneo romano

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 giugno 2023) Lucae Goncalosono i finalisti della prima edizione del PLInternational. Sceso in campo come unico italiano ancora in lizza per il titolo, il tennista siciliano ha ritrovato il suo miglior tennis sui campi in terra rossa del Forum Sport Center. Autore di una grande prova contro l’ostico Alex Barrena,si è aggiudicato la propria semiper 7-6(4) 6-4. Nelladi sabato 3 giugno – per l’azzurro la prima a livello ITF $25.000 – sarà sfida contro la seconda testa di serie Goncalo, che ha avuto il merito di mettere fine alla corsa dell’elvetico Remy Bertola con il punteggio di 6-3 6-4.cambia marcia – Dopo un anno iniziato in chiaroscuro, Lucaha ritrovato il suo tennis ...