Perde controllo dell’auto e si ribalta nel Napoletano | Giovanna muore a 27 anni

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 30 maggio 2023) Tragico incidente a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Are la vita èRagosta, per tutti Gioia, 27. Il sinistro stradale si è verificato ieri, 29 maggio, in via Zabatta, ai confini con Terzigno. La giovane era alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.