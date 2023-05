"Essere che Uomo pensante Per esser detto fesso, un giorno e non adesso". Questo verso s'attaglia perfettamente alle polemiche che assediano con i ritmi dellachi altro non voleva fare se non cantare. Sono i versi di una raccolta, Oltre il sensibile , che forse lo stesso autore non voleva fosse diffusa. Quell'uomo era Alberto Vianello, uno ...Immaginate quindi con quale entusiasmo posso avere accolto, anni fa, l'ingresso trionfale nel dibattito della formula. Non bastava chiamarla ostracismo, gogna, smania censoria Perché '...'Quanto all'arte russa, ritengo inaccettabile la cosiddetta '' e sono profondamente convinto che la cultura debba unire, non dividere i popoli. Non deve essere toccata in nessun caso, ...

Cancel culture: tutti i rischi raccontati in un libro WIRED Italia

Si conclude la rassegna di arte contemporanea 2022 - PASOLINI CHI IL CORPO COME STRUMENTO DI LOTTA NELL’EPOCA DELLA CANCEL CULTURE con due appuntamenti che rappresentano il contributo a ‘Go!2025 Nova ...L'intellettuale a tutto campo sul declino della cultura e della civiltà, fra islam, neofemminismo, cancel culture e crisi dell’umanesimo. L'intervista al Die Welt ...