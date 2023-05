Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)DEL 29 MAGGIO ORE 09.05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CHIUSA, PER UN INCIDENTE, LA VIA APPIA TRA VIA NINFINA II E IL CENTRO URBANO DI CISTERNA DI LATINA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE; DEVIAZIONI SUL POSTO. SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN INETRNA TRA CASSIA VEIENTANA E VIA DEL MARE, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCONE NEL TRATTO CASILINA-APPIA, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA, POI TRAFIUMICINO E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA DA; NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE. SULLAFIUMICINO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL RACCORDO E IL ...