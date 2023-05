Antico Arco – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 29 maggio 2023)Piazzale Aurelio, 7 – 00152Tel. 06/5815274 Sito Internet: www..it Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 20/23€, primi 18/22€, secondi 32/35€, dolci 13€ Chiusura: Martedì OFFERTA Conferma di voto per questo ristorante che da anni propone con costanza una valida cucina ricercata in un contesto particolarmente ameno a due passi dal panoramico colle del Gianicolo. Accolti dal cestino del pane servito di default con un buon olio EVO siciliano e da un gradito appetizer, un gamberone scottato con maionese di dragoncello, abbiamo dato via alla nostra esperienza con il crudo di ricciola e fagiolini, un piatto leggero, con la freschezza e il sapore del pesce ben in evidenza, condito con una delicata emulsione di lime e zenzero che dava la giusta acidità e piccantezza. Gustose ma ...