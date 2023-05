May December | recensione del nuovo film di Todd Haynes

(Di martedì 23 maggio 2023) Il: Maydel 2023. Regia di:. Cast: Julianne Moore, Charles Melton, Natalie Portman. Genere: drammatico. Durata 113 minuti. Dove lo abbiamo visto: anteprima stampa al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Una famosa attrice si reca a Savannah per passare del tempo con Gracie, una donna la cui storia interpreterà nel suo prossimo. Gracie è stata famosa, anni prima, per aver instaurato una torbida relazione con un ragazzo pre-adolescente, che poi una volta diventato maggiorenne ha sposato. Mayè un oggetto strano da decifrare, così come lo è una larga parte della carriera di. Un regista innamorato dei propri interpreti, della loro immagine e del concetto stesso di ...

... una coppia sposata cede alla pressione quando arriva un'attrice, decisa a condurre delle ricerche per fare un film su quella storia: è la trama dell'americano. Nell'Inghilterra Tudor ...Il suo ultimo lungometraggio,, è stato presentato nei giorni scorsi al Festival di Cannes - in concorso - ma il regista è già al lavoro sui suoi prossimi progetti , fra cui spicca una ...All'inizio diNatalie Portman entra in scena con un pacco postale in mano. Sta andando a trovare Julianne Moore per studiarla. La prima è un'attrice che interpreterà la seconda in un film su uno ...

May December (2023) di Todd Haynes - Recensione quinlan.it

Todd Haynes, durante la presentazione a Cannes di May December, ha rivelato alcuni dettagli sui suoi prossimi progetti, fra cui un lungometraggio scritto ed interpretato da Joaquin Phoenix. Scopriamo ...Il regista di Carol ha messo insieme Natalie Portman e Julianne Moore per un confronto-scontro, ma bisogna trattenere gli entusiasmi.