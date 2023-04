Ucraina, Russia: "Abbiamo aumentato produzione di armi" (Di sabato 1 aprile 2023) Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha annunciato l'aumento della produzione di armi: "I passi per ampliare le capacità e migliorare la produttività hanno permesso di aumentare in modo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha annunciato l'aumento delladi: "I passi per ampliare le capacità e migliorare la produttività hanno permesso di aumentare in modo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’impennata dell’inflazione che sta martoriando i lavoratori a reddito fisso? Oltre che dai rincari boom dell’energ… - MarcoFattorini : «Una pace giusta in Ucraina parte dall’uscita della Russia dai territori occupati nel 2022 per poi discutere degli… - GASirianni : RT @bordoni_russia: Il metropolita Pavel, che ha la responsabilità del Monastero delle Grotte di Kiev per la Chiesa Ortodossa Ucraina, è ac… - Brunell52793518 : RT @liliaragnar: #Russia, surplus commerciale di 332,4 miliardi. L'economia di #Putin fa il boom e ne siete sorpresi??? - fisco24_info : Ucraina, 007 Gb: offensiva invernale Russia è fallita: (Adnkronos) - 'Solo successi marginali al prezzo di decine d… -