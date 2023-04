Juventus, Del Piero è a Torino: il motivo della presenza (Di sabato 1 aprile 2023) La Juventus è pronta a scendere in campo per la 28ª giornata del campionato di Serie A, è iniziato un periodo importantissimo per i bianconeri dentro e fuori dal campo. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro in Verona in una partita importante anche per la zona salvezza. I bianconeri sono attualmente in lotta per un posto in Champions League, ma la situazione potrebbe ribaltarsi già nelle prossime settimane. E’ infatti in arrivo la richiesta di penalizzazione per la manovra stipendi, secondo le ultime indiscrezioni tra 30 e 40 punti. La squadra di Allegri potrebbe ritrovarsi a lottare fino alla fine per evitare la retrocessione. Il match contro l’Hellas rischia di diventare fondamentale, forse ancora di più del percorso in Europe League. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaDel Piero è a Torino Alessandro Del ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 aprile 2023) Laè pronta a scendere in campo per la 28ª giornata del campionato di Serie A, è iniziato un periodo importantissimo per i bianconeri dentro e fuori dal campo. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro in Verona in una partita importante anche per la zona salvezza. I bianconeri sono attualmente in lotta per un posto in Champions League, ma la situazione potrebbe ribaltarsi già nelle prossime settimane. E’ infatti in arrivo la richiesta di penalizzazione per la manovra stipendi, secondo le ultime indiscrezioni tra 30 e 40 punti. La squadra di Allegri potrebbe ritrovarsi a lottare fino alla fine per evitare la retrocessione. Il match contro l’Hellas rischia di diventare fondamentale, forse ancora di più del percorso in Europe League. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaDelè aAlessandro Del ...

