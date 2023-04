F1, Fernando Alonso: “La partenza del 2007? Non me la ricordo… La lotta tra Mercedes e Verstappen potrebbe favorirci” (Di sabato 1 aprile 2023) Fernando Alonso ha chiuso in quarta posizione le qualifiche di Melbourne e scatterà quindi dalla seconda fila al via del Gran Premio dell’Australia 2023, valido come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Una buona sessione per lo spagnolo dell’Aston Martin, che non è riuscito però a trovare il giro perfetto nel momento decisivo del Q3 finendo alle spalle di entrambe le Mercedes. Dietro al pole-man Max Verstappen con la Red Bull, si sono inserite infatti le Frecce d’Argento di George Russell e Lewis Hamilton. Quest’ultimo, storico rivale ed ex compagno di squadra dell’asturiano ai tempi della McLaren, ha anche stuzzicato Alonso nella consueta intervista di rito post-qualifica augurandosi di poter ripetere la partenza del 2007 al suo debutto assoluto ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)ha chiuso in quarta posizione le qualifiche di Melbourne e scatterà quindi dalla seconda fila al via del Gran Premio dell’Australia 2023, valido come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Una buona sessione per lo spagnolo dell’Aston Martin, che non è riuscito però a trovare il giro perfetto nel momento decisivo del Q3 finendo alle spalle di entrambe le. Dietro al pole-man Maxcon la Red Bull, si sono inserite infatti le Frecce d’Argento di George Russell e Lewis Hamilton. Quest’ultimo, storico rivale ed ex compagno di squadra dell’asturiano ai tempi della McLaren, ha anche stuzzicatonella consueta intervista di rito post-qualifica augurandosi di poter ripetere ladelal suo debutto assoluto ...

