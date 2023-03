Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SLN_Magazine : Ucraina: esplode mina navale a Odessa, raid Russia nel Donetsk. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - fisco24_info : Ucraina: esplode mina navale a Odessa, raid Russia nel Donetsk: (Adnkronos) - 'attacco aereo russo colpisce edifici… - TheRiddlerZZ : @GPTurchi Finora vedo solo un po' di francesi incazzati ed i tedeschi, a cui è stata palesemente dichiarata guerra… - Luxgraph : Usa, esplode una fabbrica di cioccolato: 2 morti e 9 dispersi #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - FederigoBobini : @AmbSvervegia @Betty36174919 Era una battuta... Anche se su scala ridotta quello che brucia o esplode in Ucraina e… -

... un cecchino ucraino seduto su un tavolo, prende la mira nel silenzio e poiun colpo sordo (... Due settimane fa le nuove, gravissime accuse dell'all'esercito russo: secondo quanto ......il direttore e il giornalista - dopo una seria discussione che ha spaziato dalla guerra in... Fagnani e Belve nel mirino:il caso in Rail'uranio impoverito non, ma i suoi piccoli frammenti possono facilmente incendiarsi Un ... La fornitura di proiettili britannici all'è legale L'uranio impoverito non è soggetto alle ...

Ucraina: esplode una mina a Kherson, 2 morti e un ferito Il Tirreno

Il villaggio di Posad-Pokrovske si trova sulla riva occidentale del fiume Dnipro, nel sud dell’Ucraina. Questo territorio dell’oblast di Kherson, liberato dalle forze ucraine a novembre, è stato ...L'appartamento sembra abbandonato, un cecchino ucraino seduto su un tavolo, prende la mira nel silenzio e poi esplode un colpo sordo (attutito dal silenziatore) che passa attraverso l'apertura di una ...