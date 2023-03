Regione Lazio, pericolo commissariamento per la Sanità. Il Pci promette battaglia (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma – Apprendiamo dalla stampa che la Regione Lazio si avvia verso il commissariamento. Purtroppo l’avevamo già evidenziata l’anomalia del Presidente che, nell’assegnare deleghe e competenze della nuova Giunta di destra, aveva tenuto per se la Sanità. Perchè? Ci sembra che ora emerga chiaro il disegno: Far commissariare la Regione per gestire con le mani libere il 70% del Bilancio regionale”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmato da Sonia Pecorilli, già candidata per il Partito Comunista Italiano alla presidenza della Regione Lazio, e Loreto De Angelis responsabile Sanità del PCI Lazio. “Con la folgia di fico delle prerogative governative – continuano i dirigenti comunisti – Rocca ha detto: ‘Non è una decisione mia, ma ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma – Apprendiamo dalla stampa che lasi avvia verso il. Purtroppo l’avevamo già evidenziata l’anomalia del Presidente che, nell’assegnare deleghe e competenze della nuova Giunta di destra, aveva tenuto per se la. Perchè? Ci sembra che ora emerga chiaro il disegno: Far commissariare laper gestire con le mani libere il 70% del Bilancio regionale”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmato da Sonia Pecorilli, già candidata per il Partito Comunista Italiano alla presidenza della, e Loreto De Angelis responsabiledel PCI. “Con la folgia di fico delle prerogative governative – continuano i dirigenti comunisti – Rocca ha detto: ‘Non è una decisione mia, ma ...

