Pauroso incidente per Kiyine, va con l'auto su una rotonda e vola in una palestra (VIDEO) (Di venerdì 31 marzo 2023) Brutto spavento per l'ex Salernitana, Sofian Kiyine. Il calciatore attualmente in forza all'OH Leuven, nella massima serie belga, è stato vittima di un incidente stradale che poteva finire in tragedia. La dinamica dell'incidente di Kiyine Secondo le ricostruzioni, il centrocampista non ha visto una rotonda saltandoci sopra con l'auto, per poi decollare sui vetri di una palestra. L'edificio era stato sfollato pochi minuti prima a seguito di una partita tra ragazzi di dodici anni. Fortunatamente per il calciatore i danni sono lievi, oltre uno zigomo nero e il colpo di frusta ha solo qualche vertebra incrinata. Ora attualmente il centrocampista è ancora in ospedale ma le condizioni sono tranquille. Sofian Kiyine Non è in pericolo di ...

