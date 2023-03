Il Comune di Ardea cerca Guardie Ambientali Volontarie: requisiti e come candidarsi (Di venerdì 31 marzo 2023) Ardea. Si cercano Guardia Ambientali Volontarie, per poter continuare a prendersi cura del territorio e per continuare a sostenere la tutela ambientale, tanto importante soprattutto in questo periodo storico. Ecco come candidarsi, qualora interessanti, e tutti i requisiti necessari in questo articolo. Ardea, brutto incidente sulla Laurentina tra tre veicoli, furgoncino finisce semi-ribaltato (FOTO) Ardea cerca Guardie Ambientali: tutti i dettagli Un nuovo importante passo è stato compiuto ad Ardea a sostegno della tutela ambientale. Ieri (30 marzo 2023) è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per il reclutamento di “Guardie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023). Sino Guardia, per poter continuare a prendersi cura del territorio e per continuare a sostenere la tutela ambientale, tanto importante soprattutto in questo periodo storico. Ecco, qualora interessanti, e tutti inecessari in questo articolo., brutto incidente sulla Laurentina tra tre veicoli, furgoncino finisce semi-ribaltato (FOTO): tutti i dettagli Un nuovo importante passo è stato compiuto ada sostegno della tutela ambientale. Ieri (30 marzo 2023) è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per il reclutamento di “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Il Comune di Ardea cerca Guardie Ambientali Volontarie: requisiti e come candidarsi - romamobilita : RT @StradeAnas: Lavori #Anas per l’evento giubilare 2025 Iniziato ieri il rifacimento profondo della pavimentazione sul tratto della SP #… - StradeAnas : Lavori #Anas per l’evento giubilare 2025 Iniziato ieri il rifacimento profondo della pavimentazione sul tratto de… - TgrRai : Doveva essere un’esperienza di residenza comune, che si è trasformata invece in rsa abusiva. Ad Ardea 15 anziani vi… -