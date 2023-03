Continuano i problemi di rete per TIM, possibile cessione a KKR in futuro (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Migliaia di clienti di TIM in tutta Italia si sono lamentati di interruzioni e problemi tecnici che la società ha attribuito ad un malfunzionamento con un server internazionale. Gli utenti dalla città nord di Milano al capoluogo siciliano Palermo hanno segnalato problemi, ed è stato attestato che il problema principalmente si è focalizzato sui servizi Internet di rete fissa. Alcuni tifosi di calcio nello specifico si sono lamentati delle interruzioni dello streaming di alcune partite di Serie A. “È stato rilevato un problema di connessione che impatta sul servizio a livello nazionale. Sono in corso analisi per risolvere il problema”, ha detto un portavoce di TIM. Non vi era alcuna indicazione che i problemi fossero causati da hacker, ha riferito l’agenzia di stampa italiana ANSA. TIM, l’ex monopolio ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Migliaia di clienti di TIM in tutta Italia si sono lamentati di interruzioni etecnici che la società ha attribuito ad un malfunzionamento con un server internazionale. Gli utenti dalla città nord di Milano al capoluogo siciliano Palermo hanno segnalato, ed è stato attestato che il problema principalmente si è focalizzato sui servizi Internet difissa. Alcuni tifosi di calcio nello specifico si sono lamentati delle interruzioni dello streaming di alcune partite di Serie A. “È stato rilevato un problema di connessione che impatta sul servizio a livello nazionale. Sono in corso analisi per risolvere il problema”, ha detto un portavoce di TIM. Non vi era alcuna indicazione che ifossero causati da hacker, ha riferito l’agenzia di stampa italiana ANSA. TIM, l’ex monopolio ...

