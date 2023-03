“Colti sul Fatto”, in regalo per i lettori lo speciale con 14 anni di vignette satiriche di Riccardo Mannelli – In edicola sabato 1 aprile (Di venerdì 31 marzo 2023) Quando, agli albori del Fatto, con Marco Travaglio incontrammo Riccardo Mannelli per convincerlo a imbarcarsi in un’avventura spericolata, eravamo mossi dall’entusiasmo ingenuo di quei neofiti che, per dire, s’inerpicano per vette e dirupi con le scarpe da tennis. Lui, a dire il vero, mentre gli illustravamo la nostra merce – un giornale che sarebbe stato il paradiso della satira senza limiti e confini – ci osservava sornione. Col senno di poi resto convinto che stesse pensando, come Teofilatto dei Leonzi quando incontra Brancaleone da Norcia: vi vedo e vi piango. Dal 14 aprile sarà in libreria per Paper First Satira Madre: una rivisitazione del lavoro satirico svolto da Riccardo Mannelli per il Fatto Quotidiano negli ultimi anni, con molti inediti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Quando, agli albori del, con Marco Travaglio incontrammoper convincerlo a imbarcarsi in un’avventura spericolata, eravamo mossi dall’entusiasmo ingenuo di quei neofiti che, per dire, s’inerpicano per vette e dirupi con le scarpe da tennis. Lui, a dire il vero, mentre gli illustravamo la nostra merce – un giornale che sarebbe stato il paradiso della satira senza limiti e confini – ci osservava sornione. Col senno di poi resto convinto che stesse pensando, come Teofilatto dei Leonzi quando incontra Brancaleone da Norcia: vi vedo e vi piango. Dal 14sarà in libreria per Paper First Satira Madre: una rivisitazione del lavoro satirico svolto daper ilQuotidiano negli ultimi, con molti inediti e ...

