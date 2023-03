Una batteria di sabbia per la decarbonizzazione dei processi industriali (Di giovedì 30 marzo 2023) Per contrastare la crisi energetica e combattere il riscaldamento globale, Enel X e Magaldi Green Energy una speciale batteria alimentata da pannelli fotovoltaici, che consente di immagazzinare energia per poi rilasciarla sotto forma di vapore ad altissima temperatura. Il sistema prevede l’accumulo termico utilizzando sabbia silicata e può essere impiegato nei processi industriali che richiedono temperature molto elevate” L’innovativa tecnologia, denominata MGTES (Magaldi Green Thermal Energy Storage) è stata brevettata dall’azienda salernitana, leader movimentazione di materiale ad altissime temperature, non nuova allo sviluppo di nuove tecnologie di produzione e stoccaggio di energia sostenibile. La presentazione è avvenuta presso lo stabilimento Megaldi di Buccino. Come sottolinea Mario Magaldi, cavaliere del ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Per contrastare la crisi energetica e combattere il riscaldamento globale, Enel X e Magaldi Green Energy una specialealimentata da pannelli fotovoltaici, che consente di immagazzinare energia per poi rilasciarla sotto forma di vapore ad altissima temperatura. Il sistema prevede l’accumulo termico utilizzandosilicata e può essere impiegato neiche richiedono temperature molto elevate” L’innovativa tecnologia, denominata MGTES (Magaldi Green Thermal Energy Storage) è stata brevettata dall’azienda salernitana, leader movimentazione di materiale ad altissime temperature, non nuova allo sviluppo di nuove tecnologie di produzione e stoccaggio di energia sostenibile. La presentazione è avvenuta presso lo stabilimento Megaldi di Buccino. Come sottolinea Mario Magaldi, cavaliere del ...

