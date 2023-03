Tutte a nozze con l'abito da sposa di Lady Diana (Di giovedì 30 marzo 2023) O meglio, con un vestito simile, romantico e vaporoso, che nel tessuto, silhouette e tripudio di volant riprenda quello iconico della principessa del Galles. Perché per sposarsi con stile adesso, more is less Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 marzo 2023) O meglio, con un vestito simile, romantico e vaporoso, che nel tessuto, silhouette e tripudio di volant riprenda quello iconico della principessa del Galles. Perché perrsi con stile adesso, more is less

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italian_Refugee : RT @Lia35646494: Secondo voi che città è questa nel video? È Parigi ,la città romantica per gli sposi in viaggio di nozze,gli psicopatici m… - LuigiFazio6 : @Daje77 Io ho iniziato a piangere lunedì ....ho smesso ieri....bolletta Enel...condominio....due partecipazioni di… - dessere88fenice : RT @Lia35646494: Secondo voi che città è questa nel video? È Parigi ,la città romantica per gli sposi in viaggio di nozze,gli psicopatici m… - Gioia_assi : RT @Lia35646494: Secondo voi che città è questa nel video? È Parigi ,la città romantica per gli sposi in viaggio di nozze,gli psicopatici m… - fabianaaaaat : RT @Hocambiatoipian: Io che porto agli zerbisa tutte le motivazioni per le quali devono convolare a nozze il prima possibile #amici22 htt… -