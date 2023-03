Superbonus, la Camera dà la fiducia al governo sui crediti fiscali: 185 favorevoli, 121 contrari e 6 astenuti (Di giovedì 30 marzo 2023) Con 185 voti a favore, 121 contrari e 6 astenuti il governo incassa la fiducia della Camera dei deputati sul decreto Superbonus. Il testo è passato in commissione nei giorni scorsi con una serie di emendamenti. E tra le modifiche approvate spicca la proroga al 30 settembre 2023 del Superbonus al 110% per le spese sostenute per le villette unifamiliari con un avanzamento dei lavori pari al 30% al settembre dello scorso anno. Ma anche lo sblocco dei crediti maturati nel 2022 a rischio decadenza per l’impossibilità di inviare le relative comunicazioni all’Agenzia delle entrate entro fine marzo. In questo caso sarà possibile effettuare la comunicazione anche in assenza della conclusione dell’accordo di cessione con la banca. Per la remissione in bonis, ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Con 185 voti a favore, 121e 6ilincassa ladelladei deputati sul decreto. Il testo è passato in commissione nei giorni scorsi con una serie di emendamenti. E tra le modifiche approvate spicca la proroga al 30 settembre 2023 delal 110% per le spese sostenute per le villette unifamiliari con un avanzamento dei lavori pari al 30% al settembre dello scorso anno. Ma anche lo sblocco deimaturati nel 2022 a rischio decadenza per l’impossibilità di inviare le relative comunicazioni all’Agenzia delle entrate entro fine marzo. In questo caso sarà possibile effettuare la comunicazione anche in assenza della conclusione dell’accordo di cessione con la banca. Per la remissione in bonis, ...

