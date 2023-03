“Se vuoi vivere felice”, sabato i casting per comparse e figurazioni speciali (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosabato 1 aprile 2023 si terranno i casting per comparse e figurazioni speciali che prenderanno parte a “Se vuoi vivere felice”, il film d’esordio alla regia di Fortunato Cerlino, il celebre don Pietro Savastano di Gomorra, e ad altre imminenti produzioni a Napoli. L’appuntamento è all’Edenlandia, il celebre parco divertimenti situato in viale Kennedy 76. E’ stata la stessa società incaricata per i casting, la Klab4 Film, a fornire tutte le informazioni necessarie per partecipare. La nuova call, in programma dalle ore 11 alle 18, è aperta ad adulti e bambini – residenti in Campania – che, se scelti per prendere parte alle riprese, saranno regolarmente retribuiti. I minori devono essere necessariamente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto1 aprile 2023 si terranno iperche prenderanno parte a “Se”, il film d’esordio alla regia di Fortunato Cerlino, il celebre don Pietro Savastano di Gomorra, e ad altre imminenti produzioni a Napoli. L’appuntamento è all’Edenlandia, il celebre parco divertimenti situato in viale Kennedy 76. E’ stata la stessa società incaricata per i, la Klab4 Film, a fornire tutte le informazioni necessarie per partecipare. La nuova call, in programma dalle ore 11 alle 18, è aperta ad adulti e bambini – residenti in Campania – che, se scelti per prendere parte alle riprese, saranno regolarmente retribuiti. I minori devono essere necessariamente ...

