"Non fate pipì qui davanti": portiere di un hotel pestato a sangue a Marghera (Di giovedì 30 marzo 2023) "Non fate pipì davanti all'hotel". Ed è stato malmenato. È successo mercoledì all'alba a Marghera, quando Alessio Wang stava smontando alla fine del suo turno di portiere dell'hotel Autostrada, nel paese in provincia di Venezia, quando ha visto tre ragazzi che stavano orinando davanti alla struttura alberghiera. Ha tentato di fermarli, ma i giovani l'hanno aggredito e pestato a sangue. È stata la sorella di Alessio, scrive La Stampa, a riferire l'accaduto, ancora sotto shock. Racconta che in hotel oltre al fratello c'era anche la madre. Altri clienti che lavorano a Porto Marghera stavano smontando in quel momento e sono corsi in aiuto, ma non ce l'hanno fatta. Anche la madre è stata ...

