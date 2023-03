E si ricorda che 'senza mezzi termini', il magistero della Chiesa sostiene il rispetto dovuto a ogni essere umano e la Chiesa 'quindi quei concetti che non riconoscono i diritti umani ...L'industria petrolifera USAla complicità di Biden con Maduro 'Ogni barile di greggio venezuelano che il governo importa ...e ha assicurato che "in questo momento c'è un processo inper ...Il guitto dice: L'Italiala guerra (ma non dice il resto della frase e cioè: "Come ... Tace il. Non si può andare contro la volontà dei fedeli, ipnotizzati dalla divinità serpente che ...

Il Vaticano ripudia la "dottrina della scoperta" contestata dagli indigeni delle Americhe la Repubblica