Ferrari - Sembra la Roma, ma è la prossima V12 (Di giovedì 30 marzo 2023) Un prototipo della nuova Ferrari a motore anteriore è stato fotografato in Scandinavia. A lungo la vettura è stata descritta come una sorta di Roma con motore V12, ma è ormai chiaro che sotto le camuffature si nasconde l'erede della attuale 812, che proprio dalla Roma prenderà spunto per alcuni elementi stilistici. il suo debutto potrebbe avvenire nel corso del 2024. Un muletto che nasconde la prossima V12. I pannelli della carrozzeria sono per la maggior parte derivati dalla Roma, così come i gruppi ottici, mentre le prese d'aria anteriori, il lunotto posteriore e i parafanghi anteriori sono stati adattati alle esigenze della meccanica modificata. Il cofano motore stesso dovrebbe essere rialzato al centro e anche i gruppi ruota potrebbero nascondere delle novità, al di là del design attuale. ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 marzo 2023) Un prototipo della nuovaa motore anteriore è stato fotografato in Scandinavia. A lungo la vettura è stata descritta come una sorta dicon motore V12, ma è ormai chiaro che sotto le camuffature si nasconde l'erede della attuale 812, che proprio dallaprenderà spunto per alcuni elementi stilistici. il suo debutto potrebbe avvenire nel corso del 2024. Un muletto che nasconde laV12. I pannelli della carrozzeria sono per la maggior parte derivati dalla, così come i gruppi ottici, mentre le prese d'aria anteriori, il lunotto posteriore e i parafanghi anteriori sono stati adattati alle esigenze della meccanica modificata. Il cofano motore stesso dovrebbe essere rialzato al centro e anche i gruppi ruota potrebbero nascondere delle novità, al di là del design attuale. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Ferrari: sembra la Roma, ma è la prossima V12 - beawithf1 : Neanche Leclerc è ottimista quest’anno. Lo era nel 2020 e nel 2021 quando la macchina a malapena si accendeva. O s… - SimonTheWatcher : @MarianoFroldi @doctor_el86 Sembra che in Ferrari si ragioni per un estremo o per un altro. Mai una via di mezzo... - fastgulasz : ragazzi ma perché la Ferrari vuole cambiare proprio la forma della macchina? qualcuno ha qualche articolo completo… - KyoshiroMibu023 : @SimonTheWatcher Comunque il nostro paese non è da prendere ad esempio, siamo il paese della Ferrari con tutto ciò… -