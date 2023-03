Elio Germano | “Porteremo Netflix in tribunale” Cosa succede

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 marzo 2023) La piattaforma di streamingha avuto il merito di rilanciare le produzioni televisive italiane, donando loro fama internazionale, l’ultimo eclatante esempio è quello della serie Rai Mare Fuori. Ma non è tutto oro quel che luccica e, dietro il grande successo dei film Made in Italy, pare si nascondano meccanismi che non riconoscono agli attori i giusti meriti. Per questo motivo, un’associazione che riunisce alcuni tra i più grandi nomi del cinema italiano, dopo mesi di controversie e trattative finite male, ha deciso di portare il colosso dello streaming in. Asi rimprovera il non condividere in modo chiaro il successo dei suoi titoli, senza così adeguare di conseguenza il compenso di attori e registi. Gli attori italiani contro“La causa è l’inevitabile conseguenza di sterili e lunghe ...