Donizetti, un infopoint nel dehors. Il gestore per il bar non si trova (Di giovedì 30 marzo 2023) Cambio di programma. La struttura in piazza Cavour ospiterà attività per gli spettatori più giovani del teatro e un punto informativo. Il locale avrebbe dovuto rivitalizzare l'area.

Donizetti, un infopoint nel dehors. Il gestore per il bar non si trova L'Eco di Bergamo Donizetti, un infopoint nel dehors. Il gestore per il bar non si trova Tramonta il progetto del bar esterno del Teatro Donizetti , pensato con l'idea di dare «nuova vita» alla rinnovata piazza Cavour. Il dehors in vetro e metallo con vista sul laghetto, che dall'estate ...