Chi ha una malattia mentale ha un’aspettativa di vita più breve (Di giovedì 30 marzo 2023) Le persone con malattia mentale hanno un’aspettativa di vita più breve – Secondo una ricerca del King’s College di Londra, individui con una storia di disturbi mentali come depressione, disturbo bipolare o disturbi d’ansia hanno nel sangue marcatori che suggeriscono che sono più grandi della loro età reale. Questo potrebbe in qualche modo spiegare perché queste persone tendono ad avere una vita più breve e più malattie legate all’età rispetto alla popolazione generale. Julian Mutz, coordinatore dello studio, e Cathryn Lewis, King’s College di Londra, hanno analizzato 168 diversi metaboliti presenti nel sangue di 110.780 partecipanti alla UK Biobank ed associando i dati ottenuti dalle informazioni sulla loro storia di malattia mentale ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023) Le persone conhannodipiù– Secondo una ricerca del King’s College di Londra, individui con una storia di disturbi mentali come depressione, disturbo bipolare o disturbi d’ansia hanno nel sangue marcatori che suggeriscono che sono più grandi della loro età reale. Questo potrebbe in qualche modo spiegare perché queste persone tendono ad avere unapiùe più malattie legate all’età rispetto alla popolazione generale. Julian Mutz, coordinatore dello studio, e Cathryn Lewis, King’s College di Londra, hanno analizzato 168 diversi metaboliti presenti nel sangue di 110.780 partecipanti alla UK Biobank ed associando i dati ottenuti dalle informazioni sulla loro storia di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Una delle cose più vigliacche che si possono fare quando si amministra la cosa pubblica è prendersi il merito di qu… - Giorgiolaporta : E' normale che un #sindaco con la fascia tricolore annunci di non rispettare la #legge? Con questi atteggiamenti le… - amendolaenzo : Basta. Ogni giorno veline sul PNRR. Non si sa nulla di quello che accade ai singoli progetti. Non c'è trasparenza.… - agilex2 : @GenCar5 @_arianna Grazie, non sapevo fosse stato escluso dalla TV (dalla presidenza Moratti in poi). Non lo ricord… - LLartigiano : RT @Bastiiddio: @laura_ceruti È proprio vero che voi settaroli non capite una beata minkia!???????? Indovina chi organizza questo summit??? Per… -