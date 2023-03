Bocconcini di pollo al burro | stuzzicanti | profumati | deliziosi

Leggi su donnaup

(Di giovedì 30 marzo 2023) Questidialsono perfetti a pranzo o a cena. Sfiziosi e, si presentano come piccoli dadini di carne ben rosolata, insaporita dal prezzemolo e dall’origano e fritta in unaromatizzato all’aglio. Facilissima da preparare, veloci e versatili, si accompagnano con qualsiasi contorno di verdura, purché di stagione, per seguire meglio il ritmo della natura e per garantirvi sempre ingredienti a chilometro zero, sani e genuini. Pochissimi passaggi, una doppia cottura, ma sempre in pentola, senza l’utilizzo del forno, e questo piatto sarà pronto per essere divorato da grandi e piccini. Le dosi di aglio sono a discrezione, la ricetta originale prevede l’uso di 6 spicchi, ma regolatevi secondo le vostre personali preferenze. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si ...