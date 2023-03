Tunisia, dalla rivoluzione dei gelsomini alla rivolta per il pane il passo è ormai breve (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pochi dinari per acquistare l’essenza di gelsomino rinchiusa in una boccetta di vetro. Quello stesso gelsomino che più di 10 anni fa dava il nome ad una rivoluzione divenuta pagina cruciale della storia nordafricana del nuovo secolo. Un fiore profumato che si mischiò all’odore acre del sangue dei rivoltosi scesi in piazza al grido di Libertà per deporre l’ex dittatore Ben Alì. La rivoluzione vide protagonisti molti studenti universitari e liceali che grazie ai social si mesero in rete per raggrupparsi nelle piazze del centro di Tunisi tra Avenue Bourguiba e Place de l’Indépendance. “Je proteste, donc j’existe!” (Io protesto, dunque io esisto!). A cosa è servita la cacciata del dittatore Ben Ali? Da paese culla delle ‘primavere arabe’ ai tanti governi fallimentari, per non parlare del disastro economico e della disperazione giovanile. L’entusiasmo dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pochi dinari per acquistare l’essenza di gelsomino rinchiusa in una boccetta di vetro. Quello stesso gelsomino che più di 10 anni fa dava il nome ad unadivenuta pagina cruciale della storia nordafricana del nuovo secolo. Un fiore profumato che si mischiò all’odore acre del sangue dei rivoltosi scesi in piazza al grido di Libertà per deporre l’ex dittatore Ben Alì. Lavide protagonisti molti studenti universitari e liceali che grazie ai social si mesero in rete per raggrupparsi nelle piazze del centro di Tunisi tra Avenue Bourguiba e Place de l’Indépendance. “Je proteste, donc j’existe!” (Io protesto, dunque io esisto!). A cosa è servita la cacciata del dittatore Ben Ali? Da paese culla delle ‘primavere arabe’ ai tanti governi fallimentari, per non parlare del disastro economico e della disperazione giovanile. L’entusiasmo dei ...

