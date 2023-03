Renzi a Meloni e Nardella: «Togliete il Franchi dal progetto PNRR» (Di mercoledì 29 marzo 2023) “I soldi del PNRR devono andare su case popolari, scuole e Parco delle Cascine. Non sullo stadio. Stiamo rischiando di buttare via 80 milioni di euro. Dico a tutti: fermiamoci!” Così in una nota il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Faccio un appello istituzionale e bipartisan a Giorgia Meloni e Dario Nardella: Togliete lo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 marzo 2023) “I soldi deldevono andare su case popolari, scuole e Parco delle Cascine. Non sullo stadio. Stiamo rischiando di buttare via 80 milioni di euro. Dico a tutti: fermiamoci!” Così in una nota il leader di Italia Viva Matteo. “Faccio un appello istituzionale e bipartisan a Giorgiae Dariolo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

