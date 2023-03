Paratici | inibizione di 30 mesi | cosa succede

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ora è ufficiale: 30 giorni dianche a Fabio. Per l’ex dirigente Juve, lo stop avrà efficacia anche in Premier League., la nota Fifa La Fifa, in una nota rilasciata al noto quotidiano The Guardian, “conferma che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (Figc), il presidente della commissione disciplinare della Fifa ha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla Figc ai diversi funzionari calcistici affinché abbiano effetto a livello mondiale”. Segui ZON.IT su Google News.

...decisione che potrebbe portare Fabioa lasciare l'incarico di direttore generale del Tottenham. L'ex ds della Juventus, infatti, lo scorso gennaio è stato condannato a 30 mesi di...La condanna del 20 gennaio scorso imponeva oltre alla decurtazione di 15 punti in classifica per la squadra anche l'dei dirigenti della Juventus, da Agnelli a Nedved. Perla pena ...ha subito l'per 2 anni e mezzo e in sostanza non può svolgere, stando a quanto previsto dalle norme, 'attività in ambito Figc , con eventuale richiesta di estensione in ambito ...

la sentenza della Corte federale d’Appello ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus e le inibizioni per i dirigenti bianconeri, da Agnelli a Nedved, a Paratici appunto, che ha ricevuto uno ...la sentenza della Corte federale d’Appello aveva inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus e le inibizioni per i dirigenti bianconeri, da Agnelli a Nedved, a Paratici, che aveva ricevuto uno ...