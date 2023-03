"Mamma sta male": 32enne trovata in casa dai figli con un proiettile in testa (Di mercoledì 29 marzo 2023) Restano molto gravi le condizioni di una donna di 32 anni di origini marocchine, trovata nel pomeriggio di ieri 28 marzo priva di sensi nella sua abitazione di Ariano Polesine. La tac avrebbe evidenziato nel suo cranio un corpo compatibile con un... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 marzo 2023) Restano molto gravi le condizioni di una donna di 32 anni di origini marocchine,nel pomeriggio di ieri 28 marzo priva di sensi nella sua abitazione di Ariano Polesine. La tac avrebbe evidenziato nel suo cranio un corpo compatibile con un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AseroGiovanna : RT @Storie_in_1_cip: Mamma di compagno di scuola di mio figlio: ‘Adesso con che coraggio mi fido a vaccinare il suo fratellino (ha 2 anni)?… - Lulu12308908161 : #nicotelli per chi dice che non stanno soli, ragazzi è normale non hanno una loro casa ma mica la mamma e la sorell… - R0M4RC0 : @Ma73516819 'Mamma mia come sta' parafrasando Enzo Salvi...???????? - nardini1974 : RT @GabriellaBargh1: FORZA MAMMA SPERO CHE TI AIUTINO??LA CHIAMERÒ MAMMA CORAGGIO HA PARTORITO E ORA STA ALLATTANDO I SUOI CUCCIOLI IN MEZZ… - ylepass899 : RT @pjecur: però era la fata la più stratega mamma mia sparta si sta autodistruggendo giustizia divina #gfvip #nikiters -