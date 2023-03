Il Cio riammette atleti russi e bielorussi: ma è polemica (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non si placano le polemiche Parigi 2024 tiene banco: il CIO ha deciso di riammettere, nelle competizioni internazionali, atleti russi e bielorussi in vista proprio dei Giochi. Una decisione non accettata di buon grado. Il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, ha invitato le varie federazioni a reintrodurre nelle competizioni gli atleti. Quest’ultimi dovranno però gareggiare a titolo individuale e quindi senza bandiera. Non dovranno sostenere “attivamente la guerra in Ucraina” e non dovranno essere messi “sotto contratto” con l’esercito o le agenzie di sicurezza dei due Paesi. Ogni possibile apertura è reversibile, perché come ha spiegato lo stesso presidente del comitato olimpico Thomas Bach il Cio raccomanda il ritorno dei russi “solo a condizione che possa essere revocato a ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non si placano le polemiche Parigi 2024 tiene banco: il CIO ha deciso dire, nelle competizioni internazionali,e bieloin vista proprio dei Giochi. Una decisione non accettata di buon grado. Il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, ha invitato le varie federazioni a reintrodurre nelle competizioni gli. Quest’ultimi dovranno però gareggiare a titolo individuale e quindi senza bandiera. Non dovranno sostenere “attivamente la guerra in Ucraina” e non dovranno essere messi “sotto contratto” con l’esercito o le agenzie di sicurezza dei due Paesi. Ogni possibile apertura è reversibile, perché come ha spiegato lo stesso presidente del comitato olimpico Thomas Bach il Cio raccomanda il ritorno dei“solo a condizione che possa essere revocato a ...

