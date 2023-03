DIRETTA | Graduatorie d’istituto | come funzionano | quali sono le sanzioni Gli ultimi aggiornamenti con Cozzetto Anief VIDEO

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta lavorando per correggere gli errori del sistema informatico che hanno causato problemi ai docenti durante l'anno scolastico 2023/24. L'articolole. Glicon

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Graduatorie GPS: in arrivo l’ordinanza sui titoli all’estero. DIRETTA al termine della riunione al Ministero [VIDEO] -

...si evidenziano Come vengono modificate le Gps I docenti presenti nelle(con titoli presi in Italia) verranno tutelati Tutte domande a cui proveremo a rispondere durante la. ...Alle 15:00, insu Facebook e YouTube , tutti gli aggiornamenti con Chiara Cozzetto (Anief). Conduce Andrea Carlino ....dei nominativi e degli indirizzi di residenza dei soggetti summenzionati inseriti nelle... c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazioneall'emanazione di atti ...

Graduatorie d’istituto: come funzionano, quali sono le sanzioni. Gli ultimi aggiornamenti. DIRETTA alle 15:00 con Cozzetto (Anief) [VIDEO] Orizzonte Scuola

Ospiti della diretta Roberta Vannini, segretaria generale Uil Scuola ... Come vengono modificate le Gps I docenti presenti nelle graduatorie (con titoli presi in Italia) verranno tutelatiOggi, alle 12:00, nuova riunione tra i rappresentanti del Ministero e le forze sindacali. Alle 15:00, in diretta su Facebook e YouTube, tutti gli aggiornamenti con Chiara Cozzetto (Anief). Conduce ...