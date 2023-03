A Bologna "gli amici della Schlein" bucano le gomme: ecco le foto | Guarda (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Ieri mattina avevo un appuntamento di lavoro a Milano. Sceso in strada all'alba, ho trovato la mia Renegade con una gomma sgonfia e un volantino sul parabrezza firmato tyreextinguishers.com. Mi informava che un pneumatico era stato sgonfiato appositamente perché era un suv... Non solo ho dovuto annullare la riunione ma sono stato costretto a cercare un gommista, perdere quasi tutta la giornata e spendere una cifra. Una follia!». È inferocito Piero, imprenditore di Bologna, una delle 37 vittime degli ecovandali che, all'alba, hanno avuto la brutta sorpresa di trovare le proprie auto, in sosta nel quartiere residenziale Saragozza, con un pneumatico ko. Nel farneticante comunicato abbandonato su tutte le auto colpite c'era un'irridente presa in giro: «Stanotte abbiamo sgonfiato un pneumatico del tuo Suv, ti arrabbierai, lo sappiamo. Non ce l'abbiamo con te ma con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Ieri mattina avevo un appuntamento di lavoro a Milano. Sceso in strada all'alba, ho trovato la mia Renegade con una gomma sgonfia e un volantino sul parabrezza firmato tyreextinguishers.com. Mi informava che un pneumatico era stato sgonfiato appositamente perché era un suv... Non solo ho dovuto annullare la riunione ma sono stato costretto a cercare un gommista, perdere quasi tutta la giornata e spendere una cifra. Una follia!». È inferocito Piero, imprenditore di, una delle 37 vittime degli ecovandali che, all'alba, hanno avuto la brutta sorpresa di trovare le proprie auto, in sosta nel quartiere residenziale Saragozza, con un pneumatico ko. Nel farneticante comunicato abbandonato su tutte le auto colpite c'era un'irridente presa in giro: «Stanotte abbiamo sgonfiato un pneumatico del tuo Suv, ti arrabbierai, lo sappiamo. Non ce l'abbiamo con te ma con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProfetiGiulia : RT @Cambiacasacca: Oggi salutiamo gli ecologisti di bologna che ti sgonfiano le gomme e ti lasciano il foglietto su cui scrivono di prender… - JamFarn13 : È se sarà di nuovo Bologna Milano in finale, almeno nessuno dei due coach potrà campare la scusa della stanchezza e… - RevenantMirko : RT @Cambiacasacca: Oggi salutiamo gli ecologisti di bologna che ti sgonfiano le gomme e ti lasciano il foglietto su cui scrivono di prender… - Emanuelab1970 : RT @GiancarloDeRisi: È mentre la #DIGOS #perquisisce a Firenze la casa di due #imbrattatori e porta via PC e telefonini, a #Bologna gli #e… - AnnabeLecter : I 50€ a #MaxPezzali glieli avrei dati volentieri anche solo per avere iniziato il concerto con Sei un Mito proietta… -