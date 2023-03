LIVE – Italia-Belgio 2-1, Qualificazione Europei Under 19 2023 (DIRETTA) (Di martedì 28 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la terza giornata delle qualificazioni degli Europei Under 19 2023. Dopo la vittoria contro la Germania e il pareggio a reti bianche con la Slovenia, gli Azzurrini sono pronti a tornare in campo per andare a caccia dei tre punti contro la Nazionale belga, che gli regalerebbero la prima posizione nella classifica del Girone e la qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Calcio d’inizio alle ore 12. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Italia-Belgio 2-1 (8? Bassette, 47? D’Andrea, 51? Esposito) ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Ladi, match valido per la terza giornata delle qualificazioni degli19. Dopo la vittoria contro la Germania e il pareggio a reti bianche con la Slovenia, gli Azzurrini sono pronti a tornare in campo per andare a caccia dei tre punti contro la Nazionale belga, che gli regalerebbero la prima posizione nella classifica del Girone e la qualificazioni ai prossimidi categoria. Calcio d’inizio alle ore 12. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-1 (8? Bassette, 47? D’Andrea, 51? Esposito) ...

