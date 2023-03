Il compromesso per arrivare al sì Ue ai biocarburanti Ok al Mes e riforma delle pensioni soft. La trattativa (Di martedì 28 marzo 2023) La partita è delicatissima. Secondo fonti della maggioranza di Centrodestra ci sono di mezzo in prospettiva centinaia di migliaia di posti di lavoro. La partita è quella dei biocarburanti che l'Italia vorrebbe inserire tra quelli consentiti dopo lo stop a benzina e diesel dal 2035 ma per ora... Il compromesso per arrivare al sì Ue ai biocarburanti<br> Ok al Mes e riforma delle pensioni <I>soft</i>. La trattativa Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 marzo 2023) La partita è delicatissima. Secondo fonti della maggioranza di Centrodestra ci sono di mezzo in prospettiva centinaia di migliaia di posti di lavoro. La partita è quella deiche l'Italia vorrebbe inserire tra quelli consentiti dopo lo stop a benzina e diesel dal 2035 ma per ora... Ilperal sì Ue ai

Ok al Mes e. LaSegui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanielaOrsero : Un compromesso per avere un cervello più grande è un intestino più piccolo (meno energia spesa per apparato digeren… - LiberaInformaz : #FRANCIA, PROTESTE CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI Il primo ministro @olivierveran rifiuta la richiesta dei sindac… - Affaritaliani : Italia-Ue, compromesso per il sì ai biocarburanti. Che cosa cediamo in cambio - Paxquino1 : @BonomiAllegra Lo screening di massa causa anche falsi positivi con noduli trattati come carcinomi senza possibilit… - emanuele_man1 : Mi esplode la testa solo a pensare alle possibilità di #ZeldaTearsOfTheKingdom creare le armi così è il compromesso… -