Basket | Nba | Minnesota passa a Sacramento e infila la 4 a vittoria di fila

Sacramento, 28 mar. -(Adnkronos) - Successo in trasferta dei Timberwolves (39-37) che si impongono 119-115 a Sacramento (45-30) e restano in corsa per conquistare un posto ai play-off senza passare dalle forche caudine del play-in. Minnesota fa riposare Karl-Anthony Towns, riaccoglie Anthony Edwards (17 punti e 7 assist) e conferma di fare sul serio, centrando il 4° successo consecutivo sul campo di una delle migliori squadre a Ovest, grazie ai 20 di Jaden McDaniels e alla doppia doppia (16+16 rimbalzi) di Rudy Gobert. Ai Kings non bastano i 29 punti di De'Aaron Fox e i 24 con 10 rimbalzi di Domantas Sabonis.

