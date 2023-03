Apre la 55esima edizione di Vinitaly | in esposizione il nuovo ' Modello Abruzzo'

(Di martedì 28 marzo 2023) ... dei quali cinquantuno nell'area allestita dal Consorzio , che sarà suddivisa in base alpubblicato dal Ministero dell'Agricoltura sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tusciaweb : Torna il Vinitaly, la Tuscia è rappresentata da nove aziende Verona - Il Vinitaly apre le porte alla 55esima edizi… -

Pescara. I l nuovo "Modello Abruzzo", che rivoluziona ufficialmente l'enologia regionale sul palcoscenico dellaedizione di Vinitaly , in programma a Verona, dal 2 al 5 aprile. Lo spazio riservato ai vini abruzzesi, come sempre nel padiglione 12, è di circa 1500 metri quadrati. Saranno un centinaio i ...Pescara. I l nuovo "Modello Abruzzo", che rivoluziona ufficialmente l'enologia regionale sul palcoscenico dellaedizione di Vinitaly , in programma a Verona, dal 2 al 5 aprile. Lo spazio riservato ai vini abruzzesi, come sempre nel padiglione 12, è di circa 1500 metri quadrati. Saranno un centinaio i ...

Apre la 55esima edizione di Vinitaly: in esposizione il nuovo ... AbruzzoLive

Pescara. Il nuovo “Modello Abruzzo”, che rivoluziona ufficialmente l’enologia regionale sul palcoscenico della 55esima edizione di Vinitaly, in programma a Verona, dal 2 al 5 aprile. Lo spazio ...