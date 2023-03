Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2023 ore 18:45 (Di lunedì 27 marzo 2023) Viabilità DEL 27 MARZO ORE 18.35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A91 Roma FIUMICINO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIABIS E SALARIA E IN ESTERNA CODE DA LAURENTINA A TUSCOLANA SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DEI SENSI SULLA COLOMBO, SI STA IN CODA TRA VITINIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. SULLA CASILINA CODE ALTEZZA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI IL TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCOLazioNE RALLENTATA PER IL NODO DI Roma TRA Roma CASILINA E TORRICOLA. RIPERCUSSIONI SULLE LINEE Roma-NAPOLI VIA CASSINO. Roma-NAPOLI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 marzo 2023)DEL 27 MARZO ORE 18.35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A91FIUMICINO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIABIS E SALARIA E IN ESTERNA CODE DA LAURENTINA A TUSCOLANA SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DEI SENSI SULLA COLOMBO, SI STA IN CODA TRA VITINIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. SULLA CASILINA CODE ALTEZZA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI IL TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCONE RALLENTATA PER IL NODO DITRACASILINA E TORRICOLA. RIPERCUSSIONI SULLE LINEE-NAPOLI VIA CASSINO.-NAPOLI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giak1155 : @Roma @gualtierieurope Che % sono le famiglie arcobaleno ???Possibile che a Roma:città con emergenza trasporti,viab… - Maui_74 : @filippothiery Ma ‘nfatti! Roma caput mundi anche (e soprattutto!) per la viabilità… - strade larghe e ben manuten… - CorriereCitta : Roma, treno in fiamme al Quadraro: un vagone prende fuoco. Problemi di viabilità - eli_carr : @repubblica Buche, cinghiali, case occupate, viabilità, delinquenza a Roma: facciamo un salto in avanti di civiltà? - SardiniaPost : Scattate in mattinata le modifiche alla viabilità: il cantiere rimarrà aperto forse sino a settembre. #Cagliari -

Bicipolitana, via libera alla realizzazione del collegamento ciclopedonale tra Granarolo e Cadriano sulle linee 7 e 14 ... passando poi su via Montale per tornare su via Roma, sul lato sud, fino alla rotatoria tra la SP64 ... riducendo al minimo le interferenze con la viabilità carrabile e per garantire opportuni spazi per ... L'AQUILA: SMONTAGGIO GRU CANTIERE PALAZZO MARGHERITA, MODIFICHE ALLA VIABILITA' Si rende necessaria anche l'istituzione di una piccola area con divieto di sosta con rimozione (di 15 metri) su viale Duca degli Abruzzi, dall'incrocio con Via Roma in direzione Piazza Battaglione ...