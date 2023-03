Titoli esteri, in arrivo l’ordinanza sui titoli all’estero, ma i precari protestano. Il comitato scrive a Meloni e a Valditara (Di lunedì 27 marzo 2023) Secondo fonti parlamentari, è attesa a breve la firma del Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, sull'ordinanza che consentirà a migliaia di docenti che hanno conseguito il titolo all'estero di ottenere un incarico annuale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 marzo 2023) Secondo fonti parlamentari, è attesa a breve la firma del Ministro dell'Istruzione, Giuseppe, sull'ordinanza che consentirà a migliaia di docenti che hanno conseguito il titolo all'estero di ottenere un incarico annuale. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Titoli esteri, in arrivo l’ordinanza sui titoli all’estero, ma i precari protestano. Il comitato scrive a Meloni e… - fabiointer1987 : @G_Valditara Sui titoli esteri state sbagliando alla grande, il tutolo italiano mei prossimi anni perderà valore e… - laura41029242 : RT @CIMEA_Naric: Su iniziativa del @mur_gov_ e in collaborazione con #CRUI, @CIMEA_Naric organizza 5 incontri formativi sul #riconoscimento… - LetizBP : RT @CIMEA_Naric: Su iniziativa del @mur_gov_ e in collaborazione con #CRUI, @CIMEA_Naric organizza 5 incontri formativi sul #riconoscimento… - ANTO_MARTINI : RT @CIMEA_Naric: Su iniziativa del @mur_gov_ e in collaborazione con #CRUI, @CIMEA_Naric organizza 5 incontri formativi sul #riconoscimento… -