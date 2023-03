OnePlus 11 riceve il suo terzo aggiornamento in meno di tre mesi

Leggi su tecnoandroid

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Sin dalla sua presentazione, il11 ha fatto notizia, impressionando gli utenti per la sua resistenza. Inoltre, l’azienda si è impegnata a fornire quattro anni di aggiornamenti Android e un anno aggiuntivo di patch di sicurezza, riaffermando il suo impegno per gli aggiornamenti del firmware. Di recente, il11 ha ricevuto il secondoindi due, a dimostrazione dell’impegno dell’azienda nel supporto software. Il device ha iniziato are la patch di sicurezza di febbraio il 6 marzo, mentre quella di marzo è arrivatadi tre settimane dopo, il 24 marzo. Anche se alcuni utenti in India hanno ricevuto l’, è probabile che questo sia l’inizio della distribuzione a livello mondiale della ...