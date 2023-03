Multa fino a 665€ e 5 punti decurtati, conviene stare attenti: questa leggerezza costa cara (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Codice della Strada può diventare particolarmente insidioso per gli automobilisti scorretti: e ci sono anche multe da capogiro. Tra le tante regole e tra le tante normative previste dal Codice della Strada ce ne sono alcune che possono sembrare facili da comprendere e quindi difficili da violare. Niente di più sbagliato, perché è davvero facile incappare in violazioni anche per le regole più semplici. Meno 5 punti sulla patente e forte Multa: fate attenzione! – ilovetrading.itQuelle che anche i neo patentati o perfino i candidati alla patente, facilmente conoscono. Un tipico esempio è il diritto di precedenza. Dare la precedenza a destra è la regola fondamentale, come lo è il tenere la destra sulle strade italiane. Il Codice della Strada è l’insieme delle regola e delle normative che permettono agli automobilisti di circolare in ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Codice della Strada può diventare particolarmente insidioso per gli automobilisti scorretti: e ci sono anche multe da capogiro. Tra le tante regole e tra le tante normative previste dal Codice della Strada ce ne sono alcune che possono sembrare facili da comprendere e quindi difficili da violare. Niente di più sbagliato, perché è davvero facile incappare in violazioni anche per le regole più semplici. Meno 5sulla patente e forte: fate attenzione! – ilovetrading.itQuelle che anche i neo patentati o peri candidati alla patente, facilmente conoscono. Un tipico esempio è il diritto di precedenza. Dare la precedenza a destra è la regola fondamentale, come lo è il tenere la destra sulle strade italiane. Il Codice della Strada è l’insieme delle regola e delle normative che permettono agli automobilisti di circolare in ...

