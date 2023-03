Bonus trasporti, finisce l'attesa: approvato il decreto attuativo. Ecco come fare richiesta (Di lunedì 27 marzo 2023) L'elenco delle aziende che aderiscono all'iniziativa Sul sito www.Bonustrasporti.lavoro.gov.it è possibile consultare la lista degli operatori di Trasporto pubblico locale attivi e non attivi per il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) L'elenco delle aziende che aderiscono all'iniziativa Sul sito www..lavoro.gov.it è possibile consultare la lista degli operatori di Trasporto pubblico locale attivi e non attivi per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... toscanamedianew : Bonus trasporti, firmato il decreto che mancava - MiamiLnm : RT @MediasetTgcom24: Bonus trasporti al via, fino a 60 euro per viaggi su treni e bus: ecco a chi spetta e i requisiti #bonus #trasporti #… - MediasetTgcom24 : Bonus trasporti al via, fino a 60 euro per viaggi su treni e bus: ecco a chi spetta e i requisiti #bonus… - leggoit : Bonus Trasporti al via: 60 euro per bus e treni, ecco chi può ottenerlo e come chiederlo - TV7Benevento : Bonus trasporti 2023, domande entro il 31 dicembre: i requisiti - -